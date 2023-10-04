Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: "Kosova saldırı altında" - Dünya haberleri

        Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Kosova saldırı altında

        Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde silahlı Sırp grubu tarafından polise yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili "Kosova saldırı altında, Kosova daha bir hafta önce yaşanan saldırı eyleminin kurbanı oldu." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kosova saldırı altında"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmani, CNN televizyonunda katıldığı programda, son dönemde Sırbistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

        Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyı Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına benzeten Osmani, "Bu saldırı eylemi bir anda gerçekleşmedi. İyi planlanmış, iyi yapılandırılmış ve yalnızca Kosova'nın kuzeyinin Kırım usulü ilhakı amacıyla hazırlanmıştı. Şükürler olsun ki Kosova polisi uluslararası ortakların desteğiyle bu planın uygulanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

        Osmani, Putin'in Batı Balkanlar'da yeni bir savaş cephesi açmasını önlemek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        REKLAM

        "Başlangıçta, Sırbistan'ın hem ordu hem de ağır silahları olmak üzere askeri güçlerinin sadece kuzeyde değil, neredeyse 400 kilometrelik Kosova sınırının tamamı boyunca benzeri görülmemiş bir yığınağı vardı. Bu da onların Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırma planlarını sürdürmek için gerilimi devam ettirmek ve bu sayede Putin'in Batı Balkanlar'da Batı'ya karşı yeni bir cephe açmasını sağlamak istediklerini gösteriyor."

        Osmani, adaletin yerini bulması için Sırbistan’ın silahlı Sırp grup üyelerini Kosova’ya teslim etmesi gerektiğine dikkat çekerek, Sırbistan’ın adalet konusunda iyi bir geçmişi olmadığını kaydetti.

        İki ülke arasındaki diyalogda denge ve adalet eksikliğinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Kosova'ya saldırmaya teşvik ettiğine dikkat çeken Osmani, "Kosova saldırı altında, Kosova daha bir hafta önce yaşanan saldırı eyleminin kurbanı oldu. Eğer bu saldırı eyleminden sonra Sırbistan'a karşı herhangi bir yaptırım ya da sert önlem alınmazsa, onlar sadece Kosova'ya karşı değil, aynı zamanda bölgenin geri kalanına karşı da şiddet kullanmaya teşvik edilecek ve cesaretlendirileceklerdir." diye konuştu.

        Osmani, ayrıca yakın zamanda Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyindeki silahlı saldırıya karıştığıyla ilgili başka kanıtların da yayınlanabileceğini bildirdi.

        REKLAM

        KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

        Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

        Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

        Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

        Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kosova
        #Vjosa Osmani
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa