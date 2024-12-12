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        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB İş Geliştirme Desteği ne kadar, kimlere hangi sektörlere verilir, geri ödemesi nasıl, 3. dönem başvuru tarihleri

        KOSGEB'ten İş Geliştirme Desteği kapsamında 1,5 milyon TL destek! Başvurular sürüyor

        KOSGEB, Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. başvuru süreci devam ediyor. Bu kapsamda girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bununla beraber, başvurusu kabul edilenlerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor. Peki, KOSGEB başvuru tarihleri nelerdir, hangi sektörler destek alabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:51
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        • 1

          KOSGEB, İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit olmak üzere destek sağlıyor. Başvuruların 31 Aralık'a kadar devam ettiği desteğin iki döneminde 1.064 projeye toplamda 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek verildi. Peki, KOSGEB başvuru tarihi ve geri ödeme planı nedir? İşte, KOSGEB desteği hakkında detaylar...

        • 2

          KOSGEB 1,5 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK SAĞLIYOR

          İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

        • 3

          KOSGEB 3. BAŞVURU DÖNEMİ TARİHLERİ

          İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. 3. başvuru dönemi ise 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınıyor.

        • 4

          KOSGEB HANGİ SEKTÖRLERE 1,5 MİLYON TL DESTEK VERİYOR?

          İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

        • 5

          1,5 MİLYON TL GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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