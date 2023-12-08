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        Haberler Yaşam Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:46
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        • 1

          Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

        • 2

          KOS ADASI NEREDE?

          Kos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Bodrum ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Kos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

        • 3

          KOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

          Kos Adası'na Ulaşım Yöntemleri

          Feribot

          • Bodrum - Kos arası feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.
          • Feribot yolculuğu yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir.

          Uçak

          • Atina Uluslararası Havalimanı'ndan Kos Havalimanı'na direkt uçuşlar bulunmaktadır.
          • Uçuş süresi yaklaşık 2 saat 30 dakikadır.
        • 4

          KOS ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

          • Asklepion: Antik çağda tıp tanrısı Asklepios'a adanan bir tapınak olan Asklepion, Kos Adası'nın en önemli tarihi yerlerinden biridir.
          • Antik Agora: Kos Adası'nın eski ticaret merkezi olan Antik Agora, günümüzde de önemli bir turistik cazibe merkezidir.
          • Echinos Plajı: Kos Adası'nın en güzel plajlarından biri olan Echinos Plajı, beyaz kumları ve turkuaz rengi deniziyle ünlüdür.
          • Paradise Plajı: Kos Adası'nın en popüler plajlarından biri olan Paradise Plajı, uzun kumsalı ve berrak deniziyle ünlüdür.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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