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        Haberler Bilgi Magazin Koruyucu (The Bouncer) konusu nedir, oyuncuları kimler? Koruyucu filmi ne zaman çekildi?

        Koruyucu (The Bouncer) konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Koruyucu (The Bouncer) filmi 23 Eylül Pazartesi akşamı sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Jérémie Guez tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Julien Leclercq oturmaktadır. Peki, Koruyucu (The Bouncer) konusu nedir, oyuncuları kimler? Koruyucu filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:37
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        • 1

          Koruyucu filmi bu akşam televizyon ekranlarında sineseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2019 yılında vizyona giren film, aksiyon-gerilim türünde kaleme alınmıştır. Filmi başrollerini Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila üstlenmektedir. Peki, Koruyucu (The Bouncer) konusu nedir, oyuncuları kimler? Koruyucu filmi ne zaman çekildi? İşte Koruyucu (The Bouncer) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Filmde 50'li yaşlara gelmiş bir bar fedaisi olan Lukas'ın (Jean-Claude Van Damme) 8 yaşındaki kızını büyütürken yaşadığı zorluklar ele alınıyor. Bir karmaşa sonucu hapis cezası alan Lukas, kızının velayetini ve kendi özgürlüğünü geri kazanmak için polis ile bir anlaşma yapmak zorunda kalır.

        • 3

          KORUYUCU FİLMİ OYUNCULARI

          Jean-Claude Van Damme

          Sami Bouajila

          Sveva Alviti

          Sam Louwyck

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