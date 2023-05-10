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Koruncuk Vakfı gönüllü koşucuları Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 7 Mayıs Pazar Günü 4. kez düzenlenen Maraton İzmir’de adımlarını “eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarının sevgi ve güven ortamında hayata hazırlanarak hayallerindeki okula kavuşmaları” için attı.

Maraton İzmir’de 7 kurumsal takımdan oluşan koşucusunun yanı sıra ünlü sinema, dizi, tiyatro oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un içinde bulunduğu bireysel koşucuların da dahil olduğu 250 Koruncuk Vakfı gönüllüsü, adımları ile eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarını destekledi.

Kız çocuklarının her anlamda güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları için onların kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerinin zorunlu olduğunun altını çizen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray “Maraton İzmir’de koşarak hem kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önemine farkındalık yaratan hem de kız çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayan tüm Koruncuk gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Büyük küçük demeden her bir desteğin Vakfımız çalışmaları için oldukça önemli olduğunu hatırlatarak, bağış toplama kampanyasının devam edeceği 22 Mayıs tarihine kadar Koruncuk Vakfı için koşan gönüllülerimize bağış desteği bekliyoruz” dedi.

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