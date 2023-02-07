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Kortizol Hormonu Ne İşe Yarar?

Kortizol hormonu görevi gereği vücut için büyük önem arz eder. İşlevleri arasında şunları sıralayabiliriz:

Bağışıklık sisteminin inhibisyonu

Enflamasyonun düzenlenmesi

Kandaki şeker seviyesini yükseltmesi

Bağışıklık sistemini baskılaması

İltihapları düzenlemesi

Kortizol hormonu etkileri geniş çaplı olmakla beraber bu hormon, diğer hormonların regülasyonunda da görev alır.

Kandaki şeker seviyesini yükseltir: Kortizol, insülinin etkisine karşı koyar ve kan şekerindeki artışa katkıda bulunur. Ayrıca karaciğerde glikojen sentezini artırır. Glikoz kana salındığında vücut uygun bir enerji düzeyine ulaşır ve uyanık kalır.

Kortizol, insülinin etkisine karşı koyar ve kan şekerindeki artışa katkıda bulunur. Ayrıca karaciğerde glikojen sentezini artırır. Glikoz kana salındığında vücut uygun bir enerji düzeyine ulaşır ve uyanık kalır. Bağışıklık sistemini baskılar: Bu fonksiyon bizim için en avantajlı olsa da bilinmelidir ki kortizolün bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını engellemesi tüm enerjinin stresi kontrol altına almak için kullanılmasını mümkün kılar.

Bu fonksiyon bizim için en avantajlı olsa da bilinmelidir ki kortizolün bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını engellemesi tüm enerjinin stresi kontrol altına almak için kullanılmasını mümkün kılar. İltihapları düzenler: Vücutta bu hormonun artması, bazı bağışıklık hücrelerinin kortikosteroid reseptörlerini hassaslaştırır. Vücudu ciddi koşullardan korumak amacıyla iltihaplanmayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmakla görevli tek kişidir .

Vücutta bu hormonun artması, bazı bağışıklık hücrelerinin kortikosteroid reseptörlerini hassaslaştırır. Vücudu ciddi koşullardan korumak amacıyla iltihaplanmayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmakla görevli tek kişidir . Kan basıncını korur: Bu hormon kanda bulunan su ve mineral seviyelerini düzenler , böylece kan basıncını, kasları ve kemikleri etkiler.

Kortizol Hormonu Nasıl Düşürülür?

Kortizol hormonu yüksekliği, vücudun olumsuz bir durumda olduğunu açıkça gösterir. Bu nedenle bu dengesizliğin yönetilmesi konusunda uzman bir doktorun görev alması önemlidir. Eğer kortizol hormonu nasıl düşürülür diye merak ediyorsanız omega-3 yönünden zengin protein ve C vitamini içeren besinler tüketerek bu hormonun seviyesini düşürmek mümkündür. Bu durumlarda en çok tavsiye edilen yiyeceklerden bazıları somon, sardalye, ton balığı, portakal, çilek, fındık ve zeytinyağıdır. Birçok insan da siyah çay tüketmenin faydalı etkilerini deneyimlemiştir. Kandaki kortizolü azaltmak için diğer yararlı öneriler, düzenli olarak ancak düşük yoğunlukta egzersiz yapmaktır. Ayrıca uyku saatlerine saygı duymaya çalışmalı ve kafein ile alkollü içeceklerin tüketiminden kaçınmalısınız.

Sonuç olarak kortizol organizmanın anormal durumunun bir göstergesi olarak hizmet eder . Bu hormonun dengesizliği varsa en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz, böylece teşhis koyabilir ve en uygun tedaviyi önerebilir.

Kortizol Hormonu Nasıl Dengelenir?

Kortizol hormonu düşüklüğünde vücut üzerinde yorgunluk, iştahsızlık, hipoglisemi ve anemi gibi birçok olumsuz etki yaratır. Düşük kortizolün nedenleri, örneğin kronik depresyon, stres, iltihaplanma, enfeksiyon veya tümörden kaynaklanan adrenal bez işlev bozukluğuna bağlı olabilir. Gebelerde kortizol düşüklüğü tedavi edilmediği takdirde bebeğin akciğer, göz, cilt, beyin gibi organlarının gelişiminde zorluklara neden olabilir. Bu nedenle gebelikte bu belirtilerin varlığında tanının konulabilmesi ve uygun tedavinin başlayabilmesi için kadın doğum uzmanına bilgi verilmesi gerekir.

Kortizoldeki azalma; iltihaplanma, enfeksiyon, kanama, tümörlerin sızması veya beyin kanseri nedeniyle olabilen adrenal bezin işlev bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Depresyon da bu sorunun önemli bir nedenidir, çünkü kronik depresyonda ortaya çıkan serotonin eksikliği kortizol düzeylerinin düşmesine neden olur. Depresyon ve kronik strese bağlı kortizol düşüklüğü olan durumlarda, pratisyen hekim veya psikiyatrist tarafından reçete edilen psikoterapi ve antidepresan ilaçların kullanımı ile tedavi edilebilirler.

Kortizol hormonu nasıl dengelenir diye merak ediyorsanız bu bozuklukları tedavi etmenin çok iyi bir doğal yolu, fiziksel aktivite yapmak ve örneğin peynir, yer fıstığı, kestane ve muz gibi serotonin üretimine yardımcı olan yiyecekler yemektir. Genel olarak gevşeme teknikleri uygulamak, sağlıklı yiyecekler yemek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterince uyumak stresinizi yönetmenize ve kortizol seviyenizi düzenlemenize yardımcı olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk