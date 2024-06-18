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        Haberler Gündem Güncel Korsan taksi, polis aracına çarptı! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Korsan taksi, polis aracına çarptı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde kırmızı ışıkta geçen korsan taksi polis aracına çarptı. Kazada 3'ü polis ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:20
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        Korsan taksi, polis aracına çarptı!
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        Beylikdüzü'nde cadde üzerinde seyreden trafik ekibi ile kırmızı ışıkta geçen korsan taksi çarpıştı. Feci kaza kask kamerasına yansırken, 3'ü polis ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre yaralılar hastaneye kaldırılırken, korsan taksi olduğu belirlenen araç 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücüye 64 bin lira 466 lira, yolcu kadına ise 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü de adliyeye sevk edildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde polis otosuyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) idaresindeki korsan taksi ile çarpıştı.

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        Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı. Kaza anı ise kask kameralarına anbean yansıdı.

        Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Memurlardan S.A.'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

        400 LİRAYA ANLAŞMIŞLAR

        Öte yandan, çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu Hilal G.'nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.

        HEM SÜRÜCÜYE HEM YOLCUYA CEZA

        İkinci kez yakalandığı öğrenilen sürücü Kazım D.'ye ise “korsan taşımacılık” maddesinden 64 bin 466 lira, kadın yolcu Hilal G.'ye ise “Korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak” maddesinden 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan Kazım D. “Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma” suçundan adliyeye sevk edildi.

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