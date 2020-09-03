Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı sorulan bir soru üzerine, COVID-19 salgını başladıktan sonra maske ile birlikte hayatımızın asli unsarlarından olan siperliklerin yüzde 18 KDV'ye dahil olduğunu açıkladı. Gelir İdaresi'ne ulaşan bilgi edinme isteğinde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "3926.90.97.90.18" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan virüs ve bakterilerden koruyan, göze gelebilecek ufak cisim ve maddelere karşı koruyan, sabit alın bandı, ayarlanabilir lastikli ve açılabilir şeffaf siperden oluşan, medikal ürün olmayan yüz maskesi olarak kullanılan, ayrıca 250 micron poli vinil clorür (PVC) asetat siperlik, 2 mm eva sünger ped, Co-Polymer ve Homo-Polymer birinci sınıf hammaddeden üretilmiş ayarlanabilir sabit askı kayış ürünlerinin birleştirilmesi ile elde edilen siperliklerin ithal veya yurtiçi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı (KDV) soruldu.

Soruya karşı Gelir İraresi uzmanları mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranlarının 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini belirttiler. Bu kapsamda KDV oranlarının 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse yüzde 18 olarak tespit edildiği anlatıldı.

LİSTEDE SİPERLİK YOK

Gelir İdaresi siperlikte bulunan maddelerle ilgili 2 sayılı yani yüzde 8 KDV'ye dahil olan ürünler şöyle sıralanmış: "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın),emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler."

İKİNCİ DÜZENLEMEYE DE DAHİL DEĞİL

Diğer yandan aynı düzenlemede daha düşük KDV oranına sahip diğer ürünler de söyle sayılmış: "Mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil),omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil),çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri."

HEM İTHAL HEM YERLİDE YÜZDE 18

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli 'nin 39'uncu faslında; "Plastikler ve mamulleri"ne yer verildiği ve bu fasla ait 39.26 tarife pozisyonunda "Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşyanın" tanımlanmış olduğu ifade edilerek "Buna göre, yukarıda özellikleri belirtilen ve TGTC'nin "3926.90.97.90.18" GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen plastikten mamul yüz siperliklerinin, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin B/4 ve B/5 inci sıraları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ithal veya yurtiçi tesliminin genel oranda (yüzde 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir" denildi.