Koronavirüsün çaresi asırlık verem aşısı mı?

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Yayınlanan yeni bir rapora göre, asırlık tüberküloz aşısı koronavirüsten koruyabilir. New York Post gazetesinin Bloomberg kaynaklı haberine göre, Avustralya'daki hastanelerde yaklaşık 4.000 sağlık çalışanına 6 aylık bir denemenin parçası olarak verem aşısı uygulanacağı bildirildi.

Melbourne'deki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaklaşık 100 yıldır yaygın olarak kullanılan verem aşısının koronavirüs (COVID-19) semptomlarını azaltıp azaltamayacağını araştıracak.

Sağlık otoritelerinin izin almalarını takip eden haftalar içinde katılımcılar deneme için kayıt altına alınacak.

"SAAT İŞLİYOR"

Melbourne Üniversitesi'nde Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar profesörü Nigel Curtis “Saat kesinlikle işliyor” dedi.

Bazı katılımcı çalışanlar, mevsimsel grip ve verem aşısına karşı aşılanacakken, diğerlerine ise karşılaştırma için sadece grip aşısı yapılacak.

Araştırmacılar, kimin koronavirüse yakalandığını belirlemek için denemenin başında ve sonunda kan örnekleri alacak ve katılımcıların herbir semptomunu kaydedecek.

Prof. Curtis, aşıyla ilgili şunları söyledi: "Bağışıklık sistemini güçlendirebilir, böylece bir dizi farklı enfeksiyona, bir dizi farklı virüs ve bakteriye karşı çok daha iyi savunabilir."

Hollanda'da da benzer araştırmalar sürüyor. Prof. Curtis, Boston ve Avustralya ile de temas halinde olduğunu söyledi.

Curtis, “Sağlık çalışanlarını koruyabileceğimiz her yolu düşünmeliyiz" dedi.

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