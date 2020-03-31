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İspanya Prensesi Maria Teresa'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Prenses Maria, dünyada koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk kraliyet üyesi oldu.

Prenses Maria'nın kardeşi Prens Enrique tarafından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki Maria Teresa Paris'te hayatını kaybetti.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin uzaktan kuzeni olan Maria Teresa'nın Madrid'de defnedileceği belirtildi.

Maria Teresa'nın hayatını kaybettiği Fransa'da Salı günü itibariyle şu ana kadar 45 bin 170 vaka tespit edildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle 3 bin 30 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce İngiliz kraliyet ailesinden Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmış, Prens Charles tedavisinin ardından karantinadan çıkmıştı.