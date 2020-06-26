Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştığı verilere göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak belirtildi.