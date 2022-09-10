Sigara içenleri üzecek araştırma!

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs aşısının oluşturduğu antikor ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Koronavirüs olan sağlık çalışanları ile yapılan araştırma, aşının sigara içmeyenler, hastalığı geçirenler ve gençlerde daha fazla antikor oluşturduğunu ortaya koydu.
Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Mikrobiyoloji Laboratuvarında gerçekleştirilen araştırmada, Sinovac ilaç firması tarafından geliştirilen 'CoronaVac' aşısının etkileri incelendi. Yapılan araştırmada, sigara içenlerdeki antikor oranı, koronavirüs aşısı olmalarına rağmen düşük olduğu ortaya çıktı.
ARAŞTIRMAYA 200 KİŞİ KATILDI
Araştırma hakkında bilgi veren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Melike Yaşar Duman, “Hastanemiz, Nisan 2020 yılından itibaren Covid-19 testlerini yapmaktadır. Ocak 2020 yılından itibaren aşı çalışmalarının başlamasıyla ülkemizde ekip arkadaşlarımızla birlikte bizler de antikor düzeylerini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma planladık. Bu kişilerde iki doz Sinovoc aşısı sonrası antikor yanıtlarını değerlendirmeyi amaçladık. Araştırmamıza 18-65 yaş aralığında olan yaklaşık 200 kişiyi dahil ettik. İki doz Sinovoc aşısını tamamlamış olan insanları seçtik ve gönüllü bireylerdi. Kendilerine bir anket uygulaması yaparak kilolarını, yaşlarını, cinsiyetlerin, vücut kitle endekslerini sorduk. Sigara kullanıp kullanmadıklarını sorduk. Daha sonra aldığımız kan örneklerinde antikor düzeylerini değerlendirdik. Yüzde 90’ının üstünde koruyucu antikor olduğunu sapladık, her iki grupta da. Ayrıca Covid-19 geçirenlerde antikor düzeyinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu tespit ettik. Araştırmaya dahil olanların vücut kitle endekslerini, daha doğrusu kilolarını antikor yanıtıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını gözlemledik. Araştırmaya dahil olan bireylerin vücut kitle indekslerine göre gruplara ayırdık ve bu gruplar arasında antikor düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını gözlemledik. A ve B kan grupları arasında da antikor yanıtı açısından anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirdiğimizde istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gözlemledik. Ancak RH düzeylerine baktığımızda RH pozitiflerde, RH negatiflere göre antikor düzeyinin anlamlı derecede daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun dışında cinsiyetin antikor üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik” dedi.
"SİGARA İÇENLERİN AŞI OLSALAR DA ANTİKOR DÜZEYLERİ DÜŞÜK"
Sigara içen bireylerle ilgili yapılan tespitle ilgili de bilgi veren Dr. Duman, “Yaptığımız çalışmamada bizleri etkileyen değerlerden bir tanesi de sigara kullanımı oldu. Sigaranın akciğerlere direkt olarak etkisinin olduğunu biliyoruz. Ancak yaptığımız çalışmamızda sigara içen bireylerde antikor düzeyinin anlamlı olarak daha düşük olduğunu gördük. Aşı olsalar da sigara içen bireylerin antikor düzeylerinin daha düşük olması, sigara içmeyen bireylere göre enfeksiyona karşı daha duyarlı olduklarını bizlere göstermiş oldu. Yaptığımız çalışmada yaş guruplarına göre değerlendirdiğimizde 33 yaş altındaki bireylerin 33 yaş üzerindeki bireylere göre istatistiksel olarak daha anlamlı derecede daha yüksek antikorlarının olduğunu gözlemledik. Bunun dışında sigara içmek, sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz ama bu çalışmamızda da daha düşük antikor oluşturduklarını görüyoruz. Bu çalışmamız bizlere gösterdi ki sigara içen bireylerde aşı olsalar dahi antikor yanıtlarının daha düşük olması enfeksiyona daha duyarlı olduklarını gösteriyor bize. Bu yüzden sigara içmeyelim” diye konuştu.
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