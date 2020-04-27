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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evlere kapandı. Virüsün yayılımını durdurmak için sosyal temastan uzak kalmaya çalışılırken caddeler, sokaklar bomboş kaldı. Çoğu kişinin evlerinde vakit geçirdiği şu günlerde dışarısı hayvanlara kaldı. İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünürlüğü arttı. Ancak İstanbul'da boğaz trafiğinin büyük ölçüde sakinleşmesiyle yunus balıkları daha yakından kendilerini göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda çok uzaktan görülebilen yunus balıkları Ortaköy Sahili'nde adeta dans etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekilirken Avustralya’da sokaklar kangurulara kaldı. Güney Avustralya polisi, Covid-19’un izolasyon döneminde Adelaide şehrinin ıssız sokaklarında dolaşan bir kanguru videosu yayınladı.

ABD'nin Güney Carolina bölgesinde bir timsah, koronavirüs salgını nedeniyle insanların sosyal izolasyona girmesini fırsat bildi ve kasabada tur atmaya başladı.

Timsah, Myrtle sahilindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kimseyi umursamadan yürüdü. Mağaza sahibi Clifford Sosis, alışveriş bölgesinde dolaşan timsahın videosunu çekti.

Tayland´ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü ülkede paniğe neden oldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İngiltere’de vatandaşlar evlerinden çıkamazken, bu durum kuzuların dışarı çıkmasını engellemedi. Monmouthshire'daki Raglan Çiftliği'ndeki koyun sürüsü çocukların evlerinde olması nedeniyle boş kalan çocuk parkında keyifli zaman geçirdi. O anlar çiftlik sahibi tarafından kayda alındı.

Güney Afrika'daki Skukuza Golf Club'ta aslanların birbiriyle oynadığı görüntüleri ilgi gördü.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Koronavirüs nedeniyle halkın evden çıkmamasını fırsat bilen geyikler, şehir merkezine indi. Yaklaşık 20 geyik sokaklardaki çimlerde oturarak renkli kareler oluşturdu.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir yüzme havuzunun boş olmasını bilen maymunların yüzme keyfi amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Virüsün ciddi anlamda etkilediği Fransa'nın Paris kentinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan popülasyonunun azalmasıyla boş kalan yerler domuz ve ördeklere kaldı.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler ülkesindeki Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

Hindistan’da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990’lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi... Ülkede ayrıca fil ve çeşitli hayvanlar da sokaklarda görüldü.

ABD'nin California eyaletinde koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda dolaşan ayı, yetkililer tarafından yakalandı. Ayıyı gören Monrovia kenti sakinleri, 180 kilo ağırlığındaki ayıyı yakından gördükleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Şili'nin başkenti Santiago sokaklarında dolaşan puma, yiyecek ararken görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan Simons Town’da, insanların ve araçların azalmasıyla beraber penguenler sokaklara döküldü. Bölge sakini Mikaela Slier adlı kişi tarafından fark edilerek kayda alınan, penguenlerin yürüyüşü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Penguenlerin, Simon's Town ve Cape Point arasında bulunan Boulders plajından kente geldiği tahmin ediliyor.