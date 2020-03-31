31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Arçelik , Aselsan ve Biosys ile birlikte yürüttükleri solunum cihazı seri üretim projesinde ilk prototip üretiminin tamamlandığını ve Nisan ortasına kadar 1,000 adet cihazın Sağlık Bakanlığı'na teslimatını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Hedeflerinin iki ay içerisinde 5,000 yerli solunum cihazını teslim etmek olduğunu belirten Bayraktar, ithal muadili yaklaşık 20,000 euro olan cihazın, yerli olarak şu anda yaklaşık 6,500 dolara üretilebildiğini söyledi.
Yoğun bakımda kullanılan solunum cihazlarına hastanelerde duyulan ihtiyaç koronavirüs salgını nedeniyle artmış durumda. Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mart verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 10,827 olurken, 168 kişi hayatını kaybetti. 725 hasta ise yoğun bakımda.
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020
Reuters'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan Bayraktar, çoğu Uzakdoğu’da bulunan üreticilere şimdi sipariş verilse bile Haziran sonuna kadar teslimat yapılmasının mümkün görünmediğini belirterek, "Biosys, Baykar, Arçelik ve Aselsan’da çalışan mühendislerden ortak çalışma grubu oluşturuldu. 100 kadar mühendisin yer aldığı bu takım online çalışmaya başladı... Bu ekip sayesinde dün yerli solunum cihazının seri üretim için denenen ilk prototipinin üretimi başarıyla tamamlandı" dedi ve ekledi:
"Hedef iki ay içinde 5,000 yerli solunum cihazını Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek. İlk etapta Nisan ayının ortasına kadar 1,000 adet yerli solunum cihazının teslimatı yetiştirilmeye çalışılıyor."
Bu aşamada bazı komponentlerin yurt dışından alınması gerektiğini belirten Bayraktar, "İlk görüşmelerde 7-8 hafta sonraya gün verildi. Süreyi kısaltmak için müthiş bir süreç başladı. Sağlık Bakanlığı komponentleri yurt dışından getirmek üzere özel uçak da gönderilebileceğini ifade etti" dedi ve şöyle devam etti:
"İlk etapta eldeki komponentlerle yaklaşık 500 adet yoğun bakım ventilatörü üretebiliyorduk. İthal edilmesi gereken komponentlerin yerli üretimi 5-6 ayı bulacaktı. Şu anda bu komponentler için yerli tedarik ağı kuruldu. Kritik komponentlerin bir kısmının üretimini Baykar ve Aselsan yapıyor.
Yurt dışından alınan az sayıdaki komponentin yerli muadili içinde hızlı bir Ar-Ge ve üretim çalışması yapıldı. Bir yandan da onların geliştirilmesi ve üretim süreci başlatıldı."
Bayraktar, solunum cihazının maliyeti ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Cihazın ithal edilebilecek muadilinin yaklaşık 20,000 euro olduğu belirtiliyor. Yerli olarak ise şu anda yaklaşık 6,500 dolara üretilebilmesi mümkün. Bunlar seri üretimde henüz ilk adımlar. Adetler arttıkça maliyetler de düşebilir" dedi.
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Dünyada artan koronavirüs vakaları nedeniyle artan solunum cihazi ihtiyacının ardından Ford Motor şirketi Michigan'daki fabrikasında General Electric'in sağlık hizmetleri iştiraki ile beraber önümüzdeki 100 günde 50,000 adet solunum cihazı üreteceğini açıkladı.
İngiltere, havacılık, mühendislik ve teknoloji sektörlerinden önde gelen şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumdan 10,000 adet solunum cihazı sipariş etti.
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