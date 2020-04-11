Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. Maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationları, (uygulamaları) her şeyi siler oldu, WhatsApp da dahil.