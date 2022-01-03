Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

3 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 161 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 215 bin 15 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "60 yaş üzeri risk altında. Son bir ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si, vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

FRANSA

Fransa’da salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 191 bin 926’ya, toplam can kaybı sayısı ise 123 bin 851’e ulaştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex 27 Aralık’ta, Omicron mutasyonunun yayılması üzerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler alındığını açıklamıştı. Yarın yürürlüğe girecek ve en az 3 hafta sürecek yeni kısıtlamalar kapsamında ayakta konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı. Maske zorunluluğu belirli şehir merkezlerinde valilerin kararı doğrultusunda uzatılırken, hatırlatıcı 3’üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirilmesine karar verildi.

PAKİSTAN

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 594 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 296 bin 527’ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 941’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 24’e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 156 milyon 623 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19’un 5’inci dalgasının ülkede başladığına dair açık işaretler olduğunu söyledi.

JAPONYA

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 479 artarak 1 milyon 735 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 407’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde 9 bin 64 kişiye virüs testi yapıldı, 190 kişi taburcu edildi. Japonya'da 53 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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