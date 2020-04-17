Koronavirüs: Uzay İstasyonu mürettebatı geçen yıl bıraktığından çok farklı bir dünyaya döndü

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üç mürettebatı bugün ayrılırken bıraktıklarından çok farklı bir dünyaya geri döndü.
Aslında hiç biri izolasyona yabancı değil. Rus Oleg Skripoçka ve ABD'den Jessica Meir 2019'un Eylül ayında ayrıldıklarında Covid-19 diye bir hastalık bilinmiyordu. ABD'li Andrew Morgan daha da önce 2019 Temmuz'unda yeryüzünden ayrılmıştı.
Skripoçka ve Meir 205 gündür, Morgan da 272 gündür uzaydaydı.
Koronavirüs salgını yüzünden uzay istasyonu mürettebatının normal geri dönüş rutini tamamen değişmişti.
Jessica Meir, "Yukarıdan Yeryüzü'nde olan biteni izlemek bayağı gerçeküstü bir deneyim. Dünya oradan her zaman olduğu gibi büyüleyici görünüyor ve bıraktığımızdan bu yana bütün bu değişikliklerin yaşandığına inanmak çok zor" diyor.
Üçlü İngiltere saatiyle sabaha karşı 05.16'da Dünya'ya indi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun resmi Twitter hesabından atılan bir dizi tweette mürettebatı taşıyan Soyuz gemisinin nasıl üçe ayrıldığı sonra Dünya atmosferine girdiği anlatıldı.
Mürettebatın bulunduğu kapsül daha sonra başarılı bir şekilde Kazakistan'a indi.
ABD Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA) astronotların maskeli bir kurtarma ekibi tarafından karşılanmasını gösteren bir video yayınladı.
https://twitter.com/NASA/status/1251022007522807808
Uzay üssünden dönen mürettebatı karşılayan ekip sıkı bir karantinada tutuldu ve karşılamaya gitmeden hemen önce de, hastalık geçirmeyeceklerinden emin olmak için koronavirüs testinden geçirildiler.
Normal koşullarda karşılama ekibi, uzay istasyonundan gelenleri kapsülden alıp en yapın havaalanına götürür ve en kısa zamanda evlerine dönmelerini sağlardı.
Fakat Kazakistan'da olağanüstü hal ilan edildi ve havaalanlarının çoğu kapalı.
Rusya'nın Kazakistan'dan kiraladığı Baykonur uzay üssü hala faal ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen mürettebat uçakla oraya götürülüyor. Rus mürettebat Skripoçka buradan uçakla evine dönecek, Amerikalı iki mürettebat ise, otomobille üç saat mesafedeki Kızılordu'ya götürülerek buradan ülkelerine giden bir uçağa bindirilecekler.
Dönen iki ABD'li ve bir Rus mürettebatın yerine iki Rus ve bir ABD'li astronot, 9 Nisan'da enfeksiyonu uzaya taşıma ihtimalini ortadan kaldırmak için bir buçuk aylık uzun bir karantinadan sonra Uzay İstasyonu'na gönderilmişlerdi.
Normal olarak geri dönen astronot ve kozmonotlar haftalar süren özel rehabilitasyon programlarından geçiriliyor. Çok uzun bir süre yer çekimsiz bir alanda yaşadıkları için vücutlarının sürekli yer çekimine alışması zaman alıyor.
Fakat bu kez doktorlar mürettebatı koronavirüsten koruma sorumluluğunu da üstlendiler.
Jessica Meir Dünya'ya dönüşünden önce kaydettiği video mesajında, "Yedi ay burada yaşadıktan sonra ailemize ve arkadaşlarımıza sarılamamak zor olacak. Sanırım Dünya'da burada olduğundan daha yalnız hissedeceğim" demişti.
Meir geçen yıl NASA astronotlarından Christina Koch ile birlikte uzay yürüyüşü yapan ilk kadın ekibinde yer alarak uzay tarihine geçmişti.
Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'den bu yana Dünya'nın yörüngesinde dönüyor. Projeyi ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Kurumu ortaklaşa yürütüyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!