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Dünyadaki pek çok şehrin, salgının yeni dalgalarıyla sarsılmasına rağmen genç Wuhan sakinlerinin kalabalıklara karıştığı, sokak yemeklerini yedikleri ve karantinada geçen zamanı telafi etmek için şehrin gece kulüplerini doldurdukları görüldü.

Reuters'ın haberine göre maskesiz particiler sokaklara dökülüp 'partilemeye' ve eğlenmeye kaldıkları yerden devam ediyor.

Görüntülerde hayatın normal akışına döndüğü, sokak müzisyenlerinin müzik yaptığı görülüyor.

Dünyadan büyük tepkiler çeken ve hijyeni konusunda tartışmaların sürdüğü Çin mutfağı salgından hiç etkilenmemiş gibi görünüyor. Ayrıca şehir sakinlerinin maske kullanımına gerekli önemi vermediği de fotoğraflara yansıyor.

Şehrin karantinadan en çok etkilenen sektörlerinden olan gece hayatı ekonomisinin canlanması, Kovid-19 aşılarının küresel çapta piyasaya sürüldüğü şu günlerde, pek çok umudun gerçeğe döneceğinin umulduğu 2021 yılının yaşam tarzına bir bakış sunuyor.

Wuhan, 76 gün süren dünya çapındaki en katı tecritlerden birine maruz kaldıktan sonra 10 Mayıs'tan beri yerel olarak bulaşan yeni bir hastalık vakası bildirmedi.

11 milyonluk şehir, 23 Ocak'ta başlayan karantinayla Çin'in geri kalan kısmına kapatıldı; uçaklar, trenler ve otobüslerin şehre girmesi engellendi. Çin'de kaydedilen 4 bin 634 Kovid-19 ölümünün yaklaşık 3 bin 900'ü bu sanayi şehrinde meydana geldi.

Canlanan gece hayatına rağmen, Wuhan'daki iş ve restoran sahipleri, cirodaki artışın karantina öncesi günlere ulaşması için hala zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü ilk olarak 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.