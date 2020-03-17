Koronavirüs testi yapan hastaneler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına koronavirüs sebebiyle ölümler Avrupa'da hızla yayılırken ülkemizde de vaka sayıları arttı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapan hastanelerin listesini yayınladı. Peki, koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Koronavirüs testi sonucu kaç günde belli oluyor?



KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.

Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.

Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

PCR TESTİ

Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA’sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.

KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU KAÇ GÜNDE BELLİ OLUYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı, "Sağlık Bakanı Koca bir önce yaptığı basın açıklamasında alınan yeni tedbirleri şöyle sıralamıştı:

Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde, hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Yakın takip edilip Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 Sabim hattı Sağlık Bakanlığı İletişim Hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır"

KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELER HANGİLERİ İSTANBUL ANKARA 2020

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi