Koronavirüs test sonucu öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Koronavirüs testi yaptıran kişiler test sonuçlarını internetten kolaylıkla öğrenebilmeleri için Sağlık Bakanlığı yeni bir hizmeti vatandaşa sundu. Artık koronavirüs test sonucu internetten öğrenebilinecek. Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Koronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi? İşte yanıtı...

KORONAVİRÜS TEST SONUCU

Test sonucunuzu Sağlık Bakanlığı'nın E-nabız uygulaması üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU