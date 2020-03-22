22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'Ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu. Karara göre nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu. Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
1 MAYIS'TAN İTİBAREN İŞLEMLER DEVAM EDECEK
Bu karar sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan’a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.
Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir. Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs’tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek.
"ZARURİ OLMADIKÇA ADLİYEYE GİTMEYE GEREK YOK"
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yargısal süreçlerle ilgili bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak” ifadelerini kullanan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirerek “avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun.” dedi.
İcra ve İflas Kanunu’nun 330. Maddesi şöyle:
II – FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri: (1)
Madde 330 – Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.
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