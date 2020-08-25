Koronavirüs tedavisinin ardından böbrek kontrollerinin ihmal edilmemesi uyarısı

Vakıftan yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un etkilerine dair çeşitli araştırmalar sonrası yeni bilgiler paylaştığı hatırlatıldı.
Johns Hopkins Üniversitesi nefroloji uzmanlarına göre, yüksek tansiyon ve diyabet dahil kronik hastalıklara sahip olan, ağır Kovid-19 geçiren birçok hastada böbrek hasarı görülme sıklığının artığı aktarıldı.
Uluslararası Nefroloji Derneğince Kovid-19'un böbreklere uzun dönem etkisinin henüz bilinemediğine ve yeterli sayıda bilimsel araştırma olmamakla birlikte hastalığı ağır biçimde geçirenlerin yüzde 25-50'sinde böbrek anormallikleri görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İdrarlarında daha fazla protein ve kırmızı kan hücresi bulunması ve yaklaşık yüzde 15'inde süzme işlevinde azalma da söz konusu. Bu sorunun nedenine ilişkin çeşitli teoriler bulunmaktadır. Hastalarda bu tür ciddi infeksiyonlarda görülen geçici akut böbrek hasarı saptanabilir. Kovid-19 tedavisinin seyrinde, infeksiyonun kendisinin etkisi, tedavide kullanılan ilaçların (birçok ilacın bir arada kullanılması) böbreğe etkisi, yetersiz sıvı tüketiminin böbreğe etkisi bulunuyor. Genelde 60 yaş üstü hastalar yoğun bakım ünitelerine yatırılmaktadır ve bunların da birçoğunda böbrek fonksiyonunu etkileyen yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların bulunması nedeniyle böbrekte geçici hasar oluşabilir. Şu anda geçici böbrek hasarı olduğunu saptadığımız hastalarda Kovid'e bağlı düzenli devamlı hemodiyaliz vakası bildirilmedi. 'Kovid'i ciddi geçirenlerin böbreklerinde kalıcı hasar var mı?' sorusuna cevap vermek için çok erken."
- "Böbrek sorunu yaşamayanlar da koronovirüs sonrası risk altında"
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kişilerin kendisinin yanı sıra toplumun tamamı için hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:
"Bireysel önlemlere ne kadar iyi riayet edersek o kadar kendimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Öncelikli çağrım böbrek hastalarına; öncelikle kendinize ve ardından yakın çevrenize gerekli tüm tedbirleri aldırın ve doktorlarınız söylemleri dışına çıkmayın. İkinci çağrım ise herhangi bir böbrek sorunu yaşamayanlara; maalesef kesinliği kanıtlamamış olsa da klinik tablolar böbrek sorunu yaşamayanların da koronovirüs sonrası risk altında olduğu yönünde. Bu sebeple tanı almış ve tedavi görmüş kimselerin gerekli kontrolleri yaptırmakta gecikmemeleri son derece önemlidir."
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