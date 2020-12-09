Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'in koronavirüs tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Topbaş'ın entübe edildiği bildirildi.

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