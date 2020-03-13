Chelsea'den yapılan açıklamada, "Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Ayrıca as takımın çalıştığı tesisler, bulunduğu sahalar, soyunma odalarıyla birlikte tüm tesisler kapatılmıştır" denildi.