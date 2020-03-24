Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında koronavirüs ve sporcu ilişkisi konuşuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

" Fatih Terim hoca olsun, basketbolcular olsun; yoğun bakım gerektirecek, solunum cihazıyla tedavi gerektirecek bir durum değilse, normal klinik durum ise sporcu sağlığını etkileyecek bir iz bırakmayacağını söyleyebiliriz. Dünya literatürü böyle... Sporu dengeli yapıyorsa, dengeli besleniyorsa vücut savunması açısından bir avantaj vardır. Yoksa aşırı spor yapıyor diye bu virüse karşı güçlü olma şansı yok."