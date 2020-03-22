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Zabıt katibi korona çıktı! 4 mahkeme kapatıldı!

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt katibi olan ve hemşire eşinden koronavirüs kaptığı belirlenen Uğur E.'nin çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı açıklandı

22.03.2020 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
zabıt katibi koronavirüs
HABERTURK.COM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan hemşire olan eşinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığı tespit edilen Uğur E.'yle ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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4 AĞIR CEZA MAHKEMESİ KAPATILDI

Uçar imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan 242339 sicil no.lu Uğur E. adlı personele Covid-19 teşhisi konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu kişiye hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından Uğur E.'nin çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı, hususlarını bilgilerinize arz ederim."

 

 

 

 

 

 

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