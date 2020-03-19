19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Türkiye Konuşuyor' programının konuğu olan Andy Ar şirketinin yöneticisi Faruk Acar, koronavirüsle ilgili yaptıkları anketi anlattı.
Ankette deneklere sorulan "65 yaş üstünün evden çıkmaması sağlanmalı mı?" sorusuna verilen yanıtlarda Türk halkının büyük bölümünün tedbirden yana olduğu ortaya çıktı.
KATILIYORUM ORANI YÜZDE 91,4
Andy Ar'ın "65 yaş üstünün evden çıkmaması sağlanmalı mı?" sorusuna yüzde 91,4 oranında 'evet' yanıtı verildi. Katılmayanlar ise yüzde 4,1 oranında kaldı.
ANKETE KATILANLARIN PROFİLİ
Anket şirketinin sorusuna 18-27 yaş grubunda yüzde 2,9 oranda 65 yaş üstü kişilerin evden çıkması sağlanmalı mı sorusuna katılmadığını belirtirken yüzde 90,3 katıldığı yönünde görüş bildirdi. Yüzde 5,5 ise ne katılıyorum, ne katılmıyorum yanıtını verdi.
DİĞER YAŞ GRUPLARININ CEVABI
Ankette diğer yaş gruplarının yanıtı ise şöyle şekillendi:
28-37 yaş grubu; yüzde 95, 2 katılıyorum, yüzde 3.6, ne katılıyorum, ne katılmıyorum, yüzde 2,1 katılmıyorum.
38-47 yaş grubu; yüzde 93 katılıyorum, yüzde 4,0 ne katılıyorum, ne katılmıyorum, yüzde 1,9 katılmıyorum.
48-57 yaş grubu; yüzde 95,5 katılıyorum, yüzde 1,3 ne katılıyorum ne katılmıyorum, yüzde 3,2 katılmıyorum.
58 yaş üstü; yüzde 83,4 katılıyorum, yüzde 6,1 ne katılıyorum ne katılmıyorum ve yüzde 10,3 katılmıyorum...
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: LÜTFEN AMA LÜTFEN UZAK DURUN
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den koronavirüste riskli bulunan yaş grubunun toplu taşıma araçlarından uzak durmadıklarını belirterek 'lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun' çağrısında bulundu.
İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2020
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