AA

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde bulaş riskinin önlenmesi amacıyla geçici süre ile kapatılan işletmelerden birinin de kuaförler olduğunu anımsattı.

BU UYARILARA DİKKAT!

Sosyal izolasyon döneminde evde yapılan kozmetik uygulama sıklığına işaret eden Doğan, özellikle saç boyama işlemlerine olan ilginin yoğunlaştığını belirtti.

Doğan, "Evde uygulanıldığı durumlarda da saç boyaları içerisinde yer alan tahriş edici ve bazen de alerjen özellikteki maddeler istenmeyen deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu durumda saçlı deride şiddetli kaşıntı, yara benzeri sulu deri lezyonları, bazen de çok şiddetli reaksiyonlar oluştuğunda yüzde şişlik meydana gelebilir. Bu dönemde, deri sağlığının korunması olası enfeksiyonların önlenmesi açısından önem taşımaktadır" uyarısında bulundu.

"BU DÖNEMDE KAÇININ"

Alerjen özelliği bulunan parafenilendiamin maddesinin saç boyalarında yer aldığı bilgisini paylaşan Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu maddenin yanlışlıkla ağızdan alındığı ev kazası gibi durumlarda deri ve tırnaklarda morarma ile ortaya çıkan sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle bu tür uygulamalar sırasında ilgili maddelerin kimyasal özellikleri göz ardı edilmemeli. İlk defa yapılacak uygulamalardan bu dönemde kaçınılmalı, uygulamalar yönergesi dikkatle uygulanmalı, bu maddeler evde özellikle küçük çocukların erişiminden uzak tutulmalı."

Doğan, gebeliğin ilk dönemlerinde de saç boyalarının deriden emilim nedeniyle güvenli olmadığını hatırlattı.

"SAAT, YÜZÜK, YAPIŞTIRILMIŞ PROTEZ TIRNAK GİBİ AKSESUARLARDAN KAÇININ"

En sık uygulanan kozmetik uygulamalar arasında ojelerin yer aldığını dile getiren Doğan, "Covid-19 pandemisi nedeni ile el hijyeni en önemli konu. Bu dönemde, temizlemesi zor olabilecek, kolay bulaş olup temizlenmesi unutulabilecek her türlü saat, yüzük, bileklik, takı, yapıştırılmış protez tırnak gibi aksesuardan kaçınılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Doğan, şunları kaydetti: "Tırnak bakımı da oldukça önemli. Uzun tırnaklar, el hijyeninin tam olarak sağlanmamasına neden olabileceğinden kısa kesilmeli. Kesin bir tıbbi yasak olmamakla birlikte yapıştırmalı protez tırnakların tam olarak temizlenemeyebileceği veya tırnak üzerinde kalın yoğun bir tabaka oluşturacak şekilde bulunan oje tabakasının kopup parçalanarak, yüzey bütünlüğünü bozarak el hijyenini engelleyebileceği akılda tutulmalı. Bu süreçte, bu tür uygulamalardan kaçınılmalı."

Ellerin sık sık sıvı sabun ve ılık su ile avuç içleri, el sırtı, el parmak araları, parmak sırtları ve parmak uçlarını, tırnak kenar ve uçları ovuşturularak en az 20 saniye yıkanması gerektiğini anlatan Doğan, "Su ve sabun bulunamadığında en az yüzde 60'lık etanol veya yüzde 70'lik isopropanol içeren dezenfektan ile eller dezenfekte edilmeli" dedi.

''CİLDE, YÜZE UYGULANAN HERHANGİ BİR KREM VEYA MAKYAJ VİRÜSÜN YAPIŞMASINA ENGEL OLMAZ"

Bu dönemde makyaj yapılmasına ilişkin olarak da bilgi veren Doğan, şöyle konuştu: "Gün içerisinde eller, rutin olarak oldukça sık bir şekilde yüze, ağıza, buruna, göze götürülmektedir. Salgın döneminde bu alışkanlığı engellemek oldukça önem taşıyor. Bu nedenle maske takmak bir miktar mekanik bariyer meydana getirerek kendimizi enfekte etmemizi engelleyebilir, ellerimizi yüzümüze götürmememiz gerektiğini hatırlatabilir.

Cilde, yüze uygulanan herhangi bir krem veya makyaj virüsün yapışmasına engel olmaz. Bu süreçte, temizlenmesi zor makyaj malzemelerinin uygulanmasından kaçınılmalı."

Doğan, her yıkama sonrası ellerin kağıt havlu ile kurulandıktan sonra halen nemli iken nemlendirici uygulanması gerektiğini belirterek, "Ellerin sık yıkanması gerektiği bu dönemde el kremi uygulamaması durumunda gelişecek ve bu durum da uygun el hijyeninin yapılamamasına neden olacaktır.

Cilt temizliği kaynar su sıcaklığında olmamalı. Bu tür uygulamalarla cilt kolaylıkla tahriş olur, hatta yanıklar meydana gelebilir. Deri bariyerinin bu şekilde bozulması enfeksiyon bakımından daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Deterjan, etkili bir temizleyici sabunla yapılan en az 20 saniyelik uygun temizlik, el ve yüz temizliği için yeterli" diye konuştu.