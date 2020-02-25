AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

ÇİN'DEKİ VAKA SAYISI: 77 BİN 658

AA'da yer alan habere göre ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 665’e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658’e çıktı.

MÜŞAHEDE SAYISI: 87 BİN 902

Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323’e ulaşırken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824’e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902’ye geriledi. Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 81’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

SALGIN NEDENİYLE YILLIK MECLİS TOPLANTISI İPTAL

Çin’de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarını erteledi.

İRAN'DA CAN KAYBI 12'YE ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs vakası ilk kez 19 Şubat'ta 2 kişide tespit edilmişti. Kum kentinde virüs bulaşan 2 kişinin aynı gün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, meclise sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirdi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 7'YE ULAŞTI

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.

Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

İSRAİL, G.KORELİ TURİSTLERİ ÜLKEDEN ÇIKARDI

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyabilecekleri endişesiyle çoğunluğu turist olan Güney Korelileri ülkeden çıkarmaya başladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Korelilerin İsrail'den gönderilmesi talimatı verdi. İsrail Havalimanı Otoritesinin yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana 622 Güney Korelinin İsrail'den çıktığı belirtildi.

KUVEYT'TE VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi. Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

BAHREYN'DE 2 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

UMMAN'DA 2 KORONAVİRÜS VAKASI

Umman, İran'dan gelen 2 vatandaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

ABD, G.KORE İLE EĞİTİM TATBİKATLARINI AZALTTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurdu. Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Kongre'den en az 2.5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı.

İTALYA'DA 6 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNATILACAK

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak. İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte’ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.