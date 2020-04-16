16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal izolasyon kararları ve ‘evde kal’ uygulamaları kapsamında, milyonlarca vatandaş evden çıkmazken, e-devlet üzerinden yapılabilen işlemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu alanda son yeniliklerden biri ise aslında milyonlarca cep telefonu, internet, kablo yayın, TV ve uydu platform abonesinin aslında yıllardır beklediği bir gelişme oldu.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre koronavirüs nedeniyle kullanıcıların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak, abonelik sözleşmesi fesih başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabilmesini öngörüyor. Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı “e-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” kamuoyu görüşüne açıldı.
FESİH İŞLEMİ E-DEVLET’TEN NASIL YAPILACAK?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon için evde kalan insanların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan taslak, elektronik haberleşme sektöründe aboneler tarafından fesih başvurularının mevzuata uygun olarak e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabilmesine imkân tanınmasını amaçlıyor.
Taslağa göre aboneler, e-Devlet Kapısına güvenli elektronik imza, Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birisi ile giriş yapmış olmak şartı ile abonelik sözleşmesi fesih başvurularını işletmecilere iletebilecekler. Bu işlem için şu üç yoldan biri izlenebilecek:
1- Güvenli elektronik imza ile giriş yapılırsa;
Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Ardından aboneler, kimlik belgesinin kontrolü amacı ile kimlik belgesinde yer alan gerekli bilgilerin istenen alanlara girişini yaparak Kimlik Paylaşım Sistemi’nden (KPS) doğrulanmasını sağlayacak. Aboneler, e-Devlet Kapısı üzerinde kendilerine sunulan ve feshe ilişkin bilgileri içeren fesih başvuru belgesini güvenli elektronik imza ile imzalamak sureti ile işletmecilere iletecek.
2- Kimlik Kartı ile giriş yapılırsa;
Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Aboneler, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan örnek fesih başvuru belgesine uygun olacak şekilde hazırladıkları fesih başvuru belgesini imzalayarak uygun elektronik ortamda (fotoğraf, elektronik olarak tarayıcıdan geçirilmiş şekilde vb.) e-Devlet Kapısına aktarımını/yüklenmesini sağlayacak. Aboneler, imzalı fesih başvurusunu elektronik ortamda işletmeciye iletecek.
3- İnternet bankacılığı ile giriş yapılırsa;
Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Aboneler, kimlik belgesinin kontrolü amacı ile kimlik belgesinde yer alan gerekli bilgilerin istenen alanlara girişini yaparak KPS’den doğrulanmasını sağlayacak. e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan örnek fesih başvuru belgesine (Ek-1) uygun olacak şekilde hazırlanan fesih başvuru belgesi imzalanarak uygun elektronik ortamda (fotoğraf, elektronik olarak tarayıcıdan geçirilmiş şekilde vb.) e-Devlet Kapısına aktarımı/yüklenmesi yapılacak. Aboneler, imzalı fesih başvurusunu elektronik ortamda işletmeciye iletir.
İŞLETMECİLER REDDEDEMEYECEKLER
İşletmeciler e-Devlet Kapısı üzerinden taraflarına iletilen fesih başvurularını her şartta işleme almakla ve fesih talebini sonuçlandırmakla yükümlü olacak. Ayrıca işletmeciler, e-Devlet Kapısı üzerinden taraflarına iletilen fesih başvuru belgesinde abonenin feshe ilişkin irade beyanı ve imzasının bulunması halinde belge üzerindeki diğer eksiklikleri gerekçe göstererek fesih taleplerini reddedemeyecekler.
MAYIS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kamuoyu Görüşü alınabilmesi için 10 gün süre ile BTK’nın internet sitesinde yayımlanacak olan taslağa göre bu usul ve esaslar, 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. E-devlet üzerinden sunulacak olan fesih başvurusu hizmetlerin kullanımına ise aboneler tarafından 15 Eylül 2020 tarihinde başlanacak.
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