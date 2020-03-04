3 Nisan'da gösterime girecek olan, James Bond'un yeni filmi, 'No Time to Die'ın vizyon tarihi tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 8 ay ertelendi. 007'nin yeni macerası Kasım ayında seyirciyle buluşacak.

Kraliçe'nin 'öldürme yetkili' gözü pek ajanı 007 James Bond, koronavirüse yenildi!

Yapım şirketinin mali sıkıntıları nedeniyle çekilip çekilmeyeceği tartışılan sonra çekimler başlamadan yönetmeni değişen, senaryosundaki soranlar nedeniyle bazı bölümleri yeniden yazılan, başrol oyuncusu Daniel Craig'in sette sakatlanması nedeniyle uzun süre çekim yapılamayan Bond'un 25. macerası 'No Time to Die'ı şimdi de tüm dünyayı saran koronavirüs vurdu!

10 gün önce filmin Çin galasının ertelendiğini duyuran yapım şirketi şimdi de 3 Nisan'da vizyona girecek olan filmin gösterim tarihinin 8 ay ertelendiğini açıkladı.

Filmin yeni vizyon tarihi Birleşik Krallık'ta 12 Kasım, ABD ve diğer ülkelerde ise 25 Kasım olarak belirlendi.