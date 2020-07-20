Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 2020 yılının haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de 71.9 milyon adet kredi kartı, 172.9 milyon adet banka kartı bulunuyor.
Buna göre, 2019 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık artış, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.
Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
Kart Sayıları (Milyon Adet)
2019 Haziran
2020 Haziran
Değişim
Banka Kartı
156
172.9
%11
Kredi Kartı
67.9
71.9
%6
Toplam
223.9
244.8
%9
Pandemi döneminin de etkisiyle ödeme davranışları değişmeye devam ederken 2020 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 500 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde toplamda yüzde 10 büyüme olduğuna işaret ediyor.
Bununla birlikte, 2020’nin ilk altı ayı 2019’un aynı dönemi ile kıyaslandığında, banka kartları ile yapılan ödemelerdeki yıllık büyümenin yüzde 32’yi bulduğu görülüyor.
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
2019
Ocak-Haziran
2020
Ocak-Haziran
Değişim
Banka Kartı
59.7
78.8
%32
Kredi Kartı
395.5
420.7
%6
Toplam
455.2
499.5
%10
EN HIZLI ARTIŞ 'ELEKTRONİK' VE 'MARKET'TE
Kartlı ödemelerin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı arttığı sektörler elektronik eşya ve market sektörleri oldu.
Kartlı ödemelerde, 2020 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, pandemi döneminde bireylerin hayat şartlarındaki değişimin kartlı ödemelerdeki etkisiyle beraber, “elektronik eşya”nın yüzde 43, “market-gıda”nın yüzde 33, “kamu/vergi ödemeleri”nin yüzde 20, “yapı malzemeleri”nin yüzde 16 ve “sigorta” sektörünün yüzde 14 büyüme ile ön plana çıktığı görülüyor.
Sektörler Bazında Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Sektörler Bazında Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
2019
2020
Değişim
Elektronik Eşya
23.9
34.2
%43
Market-Gıda
117.4
156.4
%33
Kamu/Vergi Ödemeleri
13.6
16.3
%20
Yapı Malzemeleri
17.7
20.5
%16
Sigorta
19
21.6
%14
HER 4 TL'NİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN
Dijital dönüşüm hızla devam ederken pandemi döneminde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. BKM verilerine göre 2020 yılının ilk altı ayında toplam 107 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı.
Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2019’un ilk altı ayı ile kıyasla, yüzde 24 oranında artış gerçekleşti. Yine 2019’un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 18’ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak yüzde 21’e ulaştığı görüldü. Bu trende göre, 2020 yılı sonunda her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’sinin internetten yapılacağı öngörülüyor.
İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
2019
Ocak-Haziran
2020
Ocak-Haziran
Değişim
İnternetten Kartlı Ödemeler
86.1
106.6
%24
Toplam İçindeki Payı
%18.1
%20.9
TEMASSIZ ÖDMEELER 3 KATINA ÇIKTI
Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile son dönemde yükselişte olan temassız ödemelerde, 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 563 milyona ulaştı. 2019 yılında toplam 502 milyon adet temassız ödeme gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın toplamında yapılan temassız ödeme adedi de geçilmiş oldu.
Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı iseyüzde 22’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 7 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi temassız ödemelerin hayatımızın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini gösterirken, artık mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 1’inde temassız ödemeler tercih ediliyor.
Temassız Ödeme Adedi (Milyon Adet) Gelişimi
Temassız Ödeme Adedi
2019
Ocak-Haziran
2020
Ocak-Haziran
Değişim
Temassız Ödeme Adedi (Milyon Adet)
185
563
%203
Mağaza içi Ödemeler İçindeki Payı
%6,8
%21,6
Türkiye'de 2020 yılının ilk yarısında kartlı ödemeler alanında gerçekleşen sonuçlar özetle şu şekilde:
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