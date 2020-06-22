Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye'de 2011 yılında kurulan muhafazakar giyim odaklı e-ticaret platformu Modanisa, koronavirüs salgını döneminde 35 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yılki ciro hedeflerinin ise 200 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında, başta e-ticaret olmak üzere sektörel ve ekonomik gelişmeler ile Modanisa’nın hedefleri ve planlarının paylaşıldığı online toplantıda konuşan Modanisa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Son üç yıldır Türkiye’nin e-ihracat şampiyonuz. Şu anda 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemi döneminde 35 milyon dolarlık bir satış yaptık. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre yüzde 20 gibi bir azalma var. Bu yıl için hedeflediğimiz 200 milyon dolarlık satış rakamına ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Salgın döneminde internetten satışlarda market ve kişisel bakımda yüzde 195, kozmetikte yüzde 200 ve spor malzemesinde yüzde 124’ü bulan artışlar yaşanırken, online seyahat ve giyim harcamalarında sert düşüşler yaşandığını belirten Türe, “Buna karşın, giyim sektöründe internet alışverişinde yükselen kategoriler de oldu. Geçen 3 ay içerisinde bu kategorilerde aslan payını; ev giyim, iç giyim ve temel giyim ihtiyaçları aldı. Bazı ülkelere ev giyim satışımız 4 kat arttı. Satışları en çok azalan ürün kategorileri ise abiye ve mayo oldu” diye konuştu.

'BOŞ YOLCU UÇAKLARINI KULLANDIK'

Koronavirüs salgını döneminde, sınırların kapanması ve lojistik operasyonlarının kısıtlanmasının e-ihracat operasyonlarını da etkilediğinin altını çizen Türe, “E-ihracat yapıyorsanız, öncelikle lojistiğin durmaması gerekiyor. Bir anda hem satış yapmak hem de bu yaptığınız satışı ilgili ülkelere hızlı bir şekilde yollamanın yolunu bulmanız gerekiyor. Biz de çözümü ekspres uçak kargoyu standart kargo olarak kullanmakta bulduk” dedi.

Modanisa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Ticari uçuşlar durduğu an, yani yolcu uçaklarının boş kargo alanlarını kullanan lojistik firmalarının bu imkânı ellerinden gidince, ciddi bir lojistik darboğaz ile karşılaştık. Bazı bölgelere kargo uçuşlarında da, sadece zaruri ihtiyaçların nakliyatına izin verildi. Bizim aklımıza da şöyle bir fikir geldi: Yolcu uçağı kiralayıp, kargo hizmeti vermek… Lojistik iş ortaklarımız ile birlikte, havayollarının kriz nedeniyle yatan yolcu uçaklarını kiralayarak, koltukların üzerine Modanisa kolilerimizi bağladık. Koltuk üzeri bagajlardan, uçakta koli koyulabilecek her yeri doldurarak ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırdık” diye konuştu.

'BAKLİYATIN ARASINA KOLİLERİMİZİ SAKLADIK'

Bu dönemde işlerinin ürünleri ilgili ülkeye ulaştırmakla bitmediğini ifade eden Türe, şöyle konuştu:

“Gümrüklerde güvenlik önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda çalışan var ve ürünleri gümrükten çekmek de bu süreçte önemli bir çaba gerektiriyor. Ürünleri gümrükten çıkartmakla da işimiz bitmiyor. Tam ürünleri dağıtacakken, ülkeler bir anda sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bir gün değil, beş gün değil… Ürünleri dağıtamazsanız müşterinizi hayal kırıklığına uğratacaksınız. Bazı ülkelerde zaruri ihtiyaçlar ve gıda dışında ürünlerin dağıtımını da yasakladılar. Bu soruna yine yaratıcı bir çözüm getirmek için ‘ne yapabiliriz?’ diye düşündük ve mercimek gibi bakliyat kolilerinin arkalarına Modanisa kolilerini saklayarak dağıtım yapmak gibi bir çözüm bulduk. Bu arada, bu operasyonu da evden, yemek masalarından yönettik.”

Bu dönemde herkes e-ticaretin öneminden ve cazibesindenn bahsettiğinin ancak büyük oyuncuların bile sipariş işlemede ve stok yönetiminde zorluklar yaşadığını akratan Kerim Türe, “Bu şekilde her gün uçak kaldırdık. Şimdi iadelerimiz var. İadelerimizi de aynı şekilde getireceğiz” dedi.