Koronavirüs ile gerildiler ama 5G için anlaşmak üzereler! Haberler

HABERTURK.COM

ABD ile Çin arasında, geçen yıl başlayan ticaret savaşı ile gerilen ilişkilere, son yaşanan koronavirüs salgını da olumsuz yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bir yandan salgının yayılması nedeniyle Çin’i suçlarken, diğer yandan da iki ülke 5G başta olmak üzere ticaret anlaşması için el sıkışmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre üst düzey ABD ve Çinli ticaret temsilcileri, Birinci Aşama ticaret anlaşmasını görüşürken, Çin anlaşmanın uygulanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülkenin bu yıl ulaştığı Birinci Aşama ticaret anlaşmasının uygulanması için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaştılar.

ABD Ticaret Temsilciliği de her iki ülkenin mevcut küresel sağlık acil durumuna rağmen, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak ve vaktinde yerine getirmeyi beklediği konusunda anlaştığını duyurdu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tam ortasında kalan ve geçen yıl mayıs ayında kara listeye alınan Huawei için de yeşil ışık yakıldı.

TASLAK HAZIR

Reuters’ın haberine göre ABD, Huawei ve ABD'li firmaların 5G standartları üzerinde birlikte çalışmalarına izin veren taslak kuralları hazırladı.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ABD’li şirketlerin Çinli Huawei ile yeni nesil 5G ağları için standartlar belirlemek için çalışmasına izin verecek yeni bir kurala imza atmaya yakın olduğunu söyledi.

ABD’li teknoloji şirketleri, 2019 yılının mayıs ayında ABD yaptırımları çerçevesinde kara listeye alınan Huawei ile 5G teknolojileri alanında iş birliği görüşmelerini askıya almıştı. Bu durumun, 5G ve benzeri ağ ekipmanları açısından ABD’yi dezavantajlı konuma soktuğu ifade edilmişti.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yaklaşık bir yıl süren belirsizliğin ardından ABD’deki ilgili birimlerin konuyu ele almak için yeni bir taslak hazırladı. ABD ile Çin arasındaki 5G alanında işbirliğini öngören taslağın şu anda ABD Ticaret Bakanlığı’nın son gözden geçirme aşamasında olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!