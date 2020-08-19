AA

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden "Imperial College London"ın internet sayfasında yer alan habere göre, "Diabetes Care" dergisinde yayımlanan çalışmada, çocuklar arasında tip 1 diyabet vakalarının, İngiltere'de Covid-19 salgınının zirvesinde neredeyse iki katına çıktığı bildirildi.

30 ÇOCUK TİP 1 DİYABET İLE HASTANEYE BAŞVURDU

AA'nın haberine göre, Imperial College London'da görevli uzmanlar tarafından yürütülen çalışmada, ülkede Covid-19 nedeniyle karantina sürecinin başladığı 23 Mart ile 4 Haziran arasında, Londra'nın kuzeybatısındaki 4 sağlık kuruluşunun yataklı 5 pediatri ünitesindeki çocuklardan alınan veriler incelendi.

Salgının ülkede zirveye ulaştığı süreçte, 30 çocuk, söz konusu hastanelere yeni ortaya çıkan tip 1 diyabet ile başvurdu. Bu sayı, önceki yıllarda senenin aynı döneminde görülen tipik vaka sayısının yaklaşık iki katı oldu.

Araştırmacılar, birimlerin ikisinde, her birinde 10 vaka olmak üzere tip 1 diyabet tanısı konulmuş çocuklarda artış tespit etti.

Bu sayı, önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 2 ve 4 vaka olarak kayda geçmişti. Diğer üç birimdeki oranlar önceki yıllara benzerdi.

Ateş veya öksürük dahil Covid-19 semptomları ile başvuran bu çocuklardan 21'ine virüs ve antikor testi yapıldı. Yeni teşhis edilmiş diyabetli toplam 5 çocuğun halihazırda Covid-19'a yakalanmış olduğu tespit edildi.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

Çalışmanın lideri, "Imperial College Healthcare NHS Trust"tan Karen Logan, "Araştırmamız, salgının zirve yaptığı dönemde, çocuklarda yeni tip 1 diyabet vakalarının sayısının, önceki yıllara kıyasla kuzeybatı Londra'daki hastanelerin ikisinde alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmalarımızı ilerlettiğimizde, bu çocukların bazılarında aktif yeni tip koronavirüs olduğunu ya da daha önce virüse maruz kaldığını gördük" dedi.

Bunun, bazı çocuklarda Covid-19 ile tip 1 diyabet gelişimi arasında potansiyel ilişki olduğunu gösteren ilk çalışma olduğuna inandıklarını söyleyen Logan, "İkisi arasında kesin bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ancak bu arada hekimlerin bu potansiyel bağlantı konusunda dikkatli olacağını umuyoruz" yorumunu yaptı.

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün dikensi çıkıntılarının pankreasta insülin yapan hücrelere saldırıp onları yok edebileceğini düşünüyor.