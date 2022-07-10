Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı!

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından Aşı olmak isteyenler için Hatırlatma Dozu randevusu açıldı. E-nabız sistemine tanımlanan aşılar bugünden itibaren randevu alınıp olunabilecek.

Hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları erişime açıldı.

Son açıklanan haftalık Koronavirüs vaka haritasına göre; 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.