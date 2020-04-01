KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Akgül, şu ana kadar medyada akciğer ile ilgili şikayetlerin üzerinde durulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Virüs ağız, burun ve göz yoluyla alındıktan birkaç gün sonra kişinin yapısına ve bağışıklık durumuna göre boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığına yol açtığı gibi gözlerde kızarıklık ve iltihap da yapmaktadır.