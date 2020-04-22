Koronavirüs organlar için bir felaket!

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Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 2.4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

Binlerce kişiyi hayattan koparan koronavirüsün vücutta yol açtığı hasarlar araştırılıyor. Akciğerler, kalp, kan damarları, böbrekler, bağırsak ve beyin de dahil olmak üzere koronavirüs birçok organa ulaşabiliyor.

VÜCUTTA YOL AÇTIĞI HASAR FELAKET

Yale Üniversitesi ve Yale-New Haven Hastanesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz, Covid-19’un vücutta yol açtığı hasarı felaket olarak değerlendirdi.

Krumholz, “(Hastalık) Vücuttaki hemen hemen her yere yıkıcı sonuçlara neden olacak bir şekilde saldırabiliyor" dedi.

Science dergisinde, virüsün hücrelerin içerisine girdiği ve içeri girdikten sonra hücre mekanizmasını ele geçirerek, sayısız kopyasını yaptığı ve yeni hücreleri istila ettiği belirtildi.

OTOPSİDE TESPİT EDİLDİ

Habere göre, bağışıklık sistemi bu ilk aşamada virüsü yenemezse, virüs akciğerlere saldırmak için nefes borusuna iniyor ve ölümcül olabiliyor. Yapılan otopsilerin, akciğer alveollerinin sıvı, beyaz kan hücreleri ve tahrip edilmiş akciğer hücreleriyle dolu olduğu belirtildi.

Bazı uzmanların bunun bağışıklık sisteminin şiddetli bir tepkisi olan sitokin fırtınasının sonucu olabileceğini belirtti. Ayrıca sitokin fırtınasında, bazı sitokin seviyelerinin ihtiyaç duyulanın çok ötesine geçtiği ve bağışıklık hücrelerinin sağlıklı dokulara saldırmaya başladığı kaydedildi. Böylece kan damarlarınde sızıntı meydana geliyor, kan basıncı düşüyor, pıhtı oluşuyor ve organ yetmezliği ortaya çıkabiliyor.

ACE RESEPTÖRLERİ EN ÇOK HANGİ ORGANLARDA VAR?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün hangi organları etkilediğini anlatan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, "Koronavirüs damlacık yoluyla alındığı zaman akciğerlerde sorun yaratarak ilgili klinik tabloyu oluşturuyordu ama literatüre baktığımız zaman ACE2 reseptörleri aracılığıyla virüsler yapışıp vücutta kalıyordu. ACE reseptörleri vücutta hangi organlarda daha fazla dersek;

1. İnce bağırsaklarda

2. Kalın bağırsaklarda

3. Onikiparmak bağırsağı

4. Böbrekler

5. Testisler

6. Safra yolları ve safra kesesi

7. Kalp kası

8. Tiroid

9. Pankreas

14. Rektum

15. Yumurtalıklar

16. Özofagus / Yemek borusu

17. Karaciğer

22. Akciğer

Akciğer 22'nci sırada geliyor ama klinik tablo daha ağırlıklı olarak akciğerde seyrediyor" açıklamasında bulunmuştu.