Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Küresel bir salgın olan bu duruma karşı aşı çalışmaları sürerken virüs kişilerde farklı farklı etkiler gösteriyor. Bunlardan biri de salgının nörolojik etkileri sonucunda görülen inme (felç) durumu.
ARAŞTIRMALARA GÖRE 45 YAŞININ ALTINDAKİLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR
Akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilmesine rağmen koronavirüsün, şiddetli felce yol açabilen kan pıhtılarına neden olabileceğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, "Bu pıhtılar akciğere gidebilir ve pulmoner embolizm adı verilen akciğere kan akışını engelleyebilir veya beyin dolaşımına gidip iskemik inmeye neden olabilir. Daha önce yaşanan Influenza ve Herpes gibi virüsler de kalp krizi ve beyin felci ile bağlantılıydı.Felçleri kısmen tetikleyen, bağışıklık sisteminin vücutta ve beyinde enflemasyona yol açan aşırı tepkisi de olabilir. Bu durum yaşa bakmaksızın herhangi bir hastada hatta hiç belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Son altı ayda yapılan araştırmalar, Koronavirüse bağlı felçlerin 45 yaşın altındaki genç hastalarda daha fazla görüldüğünü gösteriyor" dedi.
"HER BİR SANİYELİK GECİKME 30 BİN BEYİN HÜCRESİ ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR"
Dr. Güzelcik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumun ortaya çıkmasında ise en büyük risk faktörleri arasında kontrolsüz kan basıncı, sağlıksız beslenme, diyabet, sigara, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam tarzı yer alıyor. Fakat inmenin yüzde 80 önlenebilir olduğunun unutulmaması gerekiyor. Aynı zamanda ilk 4 buçuk saat çok önemli. O yüzden 'Zaman Beyindir' diyebiliriz. Zira tedavide her bir saniyelik gecikme 30 bin beyin hücresi ölümüne yol açabilir. Belirtileri ise bir anda yüzün belli bölgelerinde ortaya çıkan sorunlar, kollarda hissizlik, konuşma bozuklukları olarak gösterilebilir. Aynı zamanda mevsim dolayısıyla grip vakalarının da görülme olasılığı yüksek. Bazen ilaç ve hap ile geçirdiğimiz bu durum tehlike yaratabilir. Gribal enfeksiyonu ağır geçiren kişilerde ve tedavi edilmeyen durumlarda beyin iltihabı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir."
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