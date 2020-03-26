İHA

Korona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

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KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE İÇİN BALIK TUTMAYA YASAK GELMİŞTİ

İstanbul'da Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor.

BARİYERLERİN ARKASINA SAKLANIP BALIK TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız” diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA YASAKLANDI ANCAK KARAKÖY'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Öte yandan vatandaşların yakın mesafede balık tuttuğu Galata Köprüsü'nde de olta atmak yasaklanınca balıkçılar, Karaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

"MÜMKÜN OLDUKÇA UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM"

DHA'nın haberine göre, koronavirüs nedeniyle iş yerinin kapandığını ve bu yüzden balık tutarak para kazanmaya çalıştığını ifade eden 43 yaşındaki Sırrı Canbekler, "Mümkün oldukça uzak durmaya çalışıyorum, arkadaşların çoğu kalabalık vaziyette, ben burada balık tutmasam da sağlığımı ve çocuklarımı düşünmek maksadıyla uzak durmaya çalışıyorum. Ama insanlarda çoğunlukla önemsememezlik var. Halbuki ilk başta insan kendini değil, ailesini ve çocukları düşünmek zorunda. Çünkü bu olay dünya üzerinde yaşanan çok ciddi bir olay. Yine de kimse önemsemiyor" dedi. Bekler, "Mümkün oldukça dikkatli davranıyorum, diğer tarafta daha fazla balık var, burada yok. Ama ben yine de burada, uzakta durmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

"EVDE KALIRSAM HANIMLA KAVGA EDER, ÇOCUKLARA BAĞIRIRIM"

Evde sıkıldığı için hobi olarak balık tutmaya geldiğini söyleyen Fatih Altıparmak ise, "Fazla bir yoğunluk yok burada, herkes zaten bilinçli, uzak duruyorlar. Yakın duranların artık kendi sorunları. Ben dikkat ediyorum. Geçimimi balıktan kazanmıyorum, hobi olarak tutuyorum" dedi.

Evde kalın çağrılarına uyarak hobisine neden ara vermediği sorusuna ise Altıparmak, "Sıkılıyorum, evde duramıyorum. Evde kalırsam hanımla kavga ederim, çocuklara bağırırım. En iyisi burada durmakö şeklinde yanıt veren Altıparmak, "Çocuklarım ve eşim evdeler, onlar dışarıya çıkmıyorlar. Virüs taşırsak onlara, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tedbirimizi alıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, maske takıyorum, mesafemi koruyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.