Pandemi döneminde evlendiler!

TAYFUN DUYGULU - TUĞÇE DUYGULU



90'lı yılların ünlü popçusu Tayfun Duygulu, hayatını Tuğçe Duygulu ile birleştirdi. En büyük arzusunu açıklayan şarkıcı, "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" şeklinde konuştu.