Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi ertelemenin ya da önümüzdeki yıla almanın eşiğinde olduğunu yazdı. Gazeteye göre UEFA'nın Salı günü turnuvanın bir yıl ertelenmesini oylaması bekleniyor.
UEFA, üyesi 55 ülkenin federasyon yetkililerini Salı günü video konferansa çağırmıştı.
Daily Telegraph'a göre UEFA halihazırda önceliğini, üyesi ülkelerde futbol sezonunun tamamlanması olarak belirledi.
EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi halinde ulusal futbol liglerinde sezon daha uzun bir takvime yayılarak yazın tamamlanabilecek.
Daily Telegraph, mevcut şartlarda zaten Mart ayında EURO 2020 play-off karşılaşmalarının oynanmasının da pek mümkün görünmediğini yazıyor.
Bosna-Hersek Kuzey İrlanda'yla, Slovakya'da İrlanda Cumhuriyeti'yle oynayacağı play-off maçlarının ertelenmesini istemişti.
Gazeteye konuşan bir kaynak, "Tüm seçenekler, tartışılması için masada" diyor.
İngiliz Guardian gazetesine göre ise UEFA'nın gündemindeki seçenekler arasında 24 takımlı EURO 2020'nin formatının değiştirilmesi ve turnuvanın 12 yerine daha az ülkede organize edilmesi de var.
UEFA son olarak Salı gününün iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını (Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon) ertelemişti.
Çarşamba günkü Bayern Münih-Chelsea ve Barcelona-Napoli maçlarının seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Ancak bu iki maçın da ertelenmesi bekleniyor.
Son olarak Chelsea'nin futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Chelsea takımı ve teknik heyeti karantinaya alındı.
Avrupa'nın beş büyük liginden Seria A (İtalya),La Liga (İspanya) ve League 1'da (Fransa) tüm karşılaşmalar ertelendi.
Almanya Birinci Ligi Bundesliga'da hafta sonu Leipzig-Freiburg karşılaşması hariç tüm maçlar seyircisiz oynanacak.
İngiltere Premier Ligi yönetimi ise bugün 20 kulübün temsilcilerini "olağanüstü" toplantıya çağırdı.
Toplantıda, Premier Lig'de sezonun kalan maçlarıyla ilgili kararlar alınacak.
İngiliz Times gazetesi Premier Lig kulüplerinin karşılaşmaların seyircisiz oynanmaları yerine maçların ertelenmesini istediklerini yazdı.
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