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Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı

Arsenal, antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istedi. Arteta'nın koronavirus testi pozitif çıkması sonrası İngiltere Premier Ligi yönetimi Cuma günü 20 kulübün temsilcilerini "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

13.03.2020 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images
Mikel Arteta

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirus testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Arsenal, antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istendi.

37 yaşındaki Arteta, kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Arteta, "Çalışmama izin verildiğinde görevime döneceğim" dedi.

Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la karşılaşacaktı.

İngiltere Premier Ligi, 20 kulübü 'olağanüstü' toplantıya çağırdı

Mikel Arteta'nın koronavirus testi pozitif çıkması sonrası İngiltere Premier Ligi yönetimi Cuma günü 20 kulübün temsilcilerini "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Premier Lig'de sezonun kalan maçlarıyla ilgili kararlar alınacak.

Premier Lig'de Çarşamba günü oynanması gereken Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce Premier Lig'de hafta sonu karşılaşmaların oynanacağı ancak İngiltere hükümetinin gelecekte maçları süresiz ertelemeyi de değerlendirdiği bildirilmişti.

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'nin, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı açıklandı.

Leicester City'nin üç oyuncusu da halen karantina altında.

Spor dünyasında son gelişmeler

Koronavirüs nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),üyesi 55 federasyonun yetkililerini günü video konferansa çağırdı.

Avrupa'da son olarak Fransa Futbol Federasyonu da ülkedeki tüm karşılaşmaları süresiz erteledi.

ABD'de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nden (NBA) sonra Ulusal Hokey Ligi (NFL) de tüm maçları süresiz erteleme kararı aldı. Ulusal Beyzbol Ligi (MBL) maçları da ilk etapta iki hafta ertelendi.

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı olan Australya Grand Prix'si için de erteleme kararı çıktı.

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