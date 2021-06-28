Corona virüs belirtileri, Türkiye de de koronavirüs vakalar\u0131n\u0131n dü\u015fü\u015fe geçmesiyle birlikte gündemde. 14 güne kadar kuluçka süresinin olabilece\u011fini bildi\u011fimiz koronavirüs belirtileri bazen de hiç ortaya ç\u0131km\u0131yor ancak ki\u015fi ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 olarak hastal\u0131\u011f\u0131 yaymaya devam ediyor. ABD de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, yeni corona virüs belirtilerini duyurdu. \u0130\u015fte (Covid-19) koronavirüsün yeni belirtileri ve gün gün koronavirüs belirtileri KORONAV\u0130RÜS BEL\u0130RT\u0130LER\u0130 NELERD\u0130R? ABD Hastal\u0131klar\u0131 Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlar\u0131na 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yaln\u0131zca ate\u015f, öksürük ve nefes darl\u0131\u011f\u0131 olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastal\u0131\u011f\u0131n belirtilerine 6 madde daha ilave etti. CDC nin belirledi\u011fi Covid-19’un göstergesi olabilecek semptomlar\u0131n son listesi \u015föyle: * Ate\u015f * Öksürük * Nefes darl\u0131\u011f\u0131 ya da nefes alma güçlü\u011fü * Ü\u015füme * Ü\u015fümeyle birlikte tekrar eden titreme * Kas a\u011fr\u0131s\u0131 * Ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 * Bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 * Tat ve koku alma kayb\u0131 KORONAV\u0130RÜS \u0130LK BEL\u0130RT\u0130LER\u0130 NELER? (GÜN GÜN) 1-3. gün: So\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ve gribe benzeyen belirtiler ortaya ç\u0131kar. Hafif ate\u015f ve bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 görülebilir. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k zay\u0131fsa mide bulant\u0131s\u0131 ve ishal görülebilir. 4. gün: Bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fiddetlenir. Ses bo\u011fukla\u015f\u0131r. Yeme ve içmede zorluk ya\u015fanabilir. Hafif ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 ile birlikte ishal ba\u015flar. 5. gün: Bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fiddetlenir. Yeme ve içme oldukça a\u011fr\u0131l\u0131 bir hale gelir. Vücudu ve uzuvlar\u0131 hareket ettirmek sanc\u0131l\u0131 olur. Eklem a\u011fr\u0131lar\u0131 görülür. 6. gün: Kuru öksürük ba\u015flar. Konu\u015furken yutkunurken bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fiddetlenir. \u015eiddetli bitkinlik ba\u015flar. Mide bulant\u0131s\u0131 artar. Zaman zaman nefes almada zorluk ya\u015fan\u0131r. \u0130shal ve kusma \u015fiddetlenir. 7. gün: Ate\u015f 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok \u015fiddetlenir. Vücut ve ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131yla birlikte kusma çok \u015fiddetli bir hale gelir. 8. gün: Soluk al\u0131p vermek çok güç bir hale gelir. Gö\u011füs bölgesi çok a\u011f\u0131r olarak hissedilir. Öksürükle birlikte ba\u015f ve eklem a\u011fr\u0131lar\u0131 son derece artar. Vücut s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 38 derecenin üzerine ç\u0131kar. 9. gün: Tüm belirtiler \u015fiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavile\u015fme görülür. Öksürük ve balgam çok \u015fiddetlenir. Vücut ve ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131yla birlikte kusma çok \u015fiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen t\u0131bbi yard\u0131m al\u0131n. CORONA V\u0130RÜSÜN B\u0130R BEL\u0130RT\u0130S\u0130 DE KONJONKT\u0130V\u0130T M\u0130? Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha tespit edildi. Çin’deki verileri inceleyen doktorlar, pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin (Gözlerin beyazlar ve göz kapaklar\u0131n\u0131n iç k\u0131sm\u0131nda zarlar\u0131n\u0131 kaplayan bölgenin k\u0131zar\u0131kl\u0131k ve iltihab\u0131) koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabilece\u011fini duyurdu. Uzmanlar, göz doktorlar\u0131na konjonktiviti olan, gözünde k\u0131zar\u0131kl\u0131k, \u015fi\u015fme ve bazen de bir veya her iki gözde yap\u0131\u015fkan ak\u0131nt\u0131 gibi semptomlar\u0131 olan ki\u015filerin öksürük, nefes darl\u0131\u011f\u0131, ate\u015f ve solunum semptomlar\u0131 gibi \u015fikayetleri de varsa tetikte olmalar\u0131 gerekti\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.