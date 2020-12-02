Koronadan koruyor! Uzmanı açıkladı: Takviye şart

Son araştırmalar, D vitamini eksikliğini önlemenin koronavirüsten ölümleri yarı yarıya azaltabileceğini, yoğun bakım ihtiyacını da 25 kat düşürebildiğini gösterdi. D vitamininin vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, bu vitaminin en önemli kaynağının ise güneş ışınları olduğunu belirtti.
"YETERİ KADAR FAYDALANAMIYORUZ"
D vitamininin 'sarı destek' olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ünüvar, "D vitamini, güneş ışınlarının bize verdiği organik ve en önemli vitamin. Ancak metropol hayatında güneşten yeteri kadar faydalanamıyoruz ve buna bağlı olarak D vitamini seviyelerimiz düşüyor. Günümüzde D vitamini yetersizliğini gerek erişkinlerde gerekse çocuklarda sıkça görüyoruz. Yapılan araştırmalar, ülkemizde D vitamini yetersizliğinin yüzde 60 ila 80 oranında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
"VÜCUDUNUZ D VİTAMİNİ SAYESİNDE ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIYOR"
Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde güneşten yararlanma süresinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Ünüvar, "Güneşten yeterince faydalanamayacağız. Türkiye'de D vitamini desteği besinlerin içerisine yerleştirilmediğinden, oradan da D vitamini takviyesi alamıyoruz. Geriye özellikle bu kış günlerinde D vitamini desteği almak kalıyor. Bu çocuk ve erişkin sağlığı için çok önemli. Çünkü D vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek, daha enfeksiyon vücuda girmeden sizin dirençli olmanızı sağlıyor. D vitamini düzeyiniz yeterliyse dışardan gelen enfeksiyon etkenine karşı vücudunuz dengeli ve etkin bir yanıt oluşturuyor. Vücudunuzun savunmasının dengeli ve güçlü olmasını sağlıyor. Bu sarı desteği takviye olarak alırken katkı maddeleri içermeyen kendine göre saf ve etkinliği kanıtlanmış ürünleri seçmeye özen göstermeliyiz. Uzun süreli de kullanılacağı için, paraben, katkı maddesi, koruyucu kimyasal, tatlandırıcı gibi maddeler içermeyen takviyeler kullanmaya önem verilmelidir” uyarısında bulundu.
KIŞ AYLARINDA TAKVİYE ŞART
Bebeklere dünyaya geldikten sonra D vitamini desteği verilmeye başlanıldığını anlatan Prof. Dr. Ünüvar, D vitamininin kullanımı (oranı) hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Araştırmalara göre D vitamini seviyesi normal olan çocukların koronavirüs ya da diğer viral hastalıklara yakalanma oranı daha düşük.
Erişkinlerde yapılan araştırmalara göre ise koronavirüse yakalandıktan sonra dahi hafif ya da orta hastalığınız bulunsa bile D vitamini desteği bu hastaların yoğun bakıma yatış oranlarının azaldığını görüyoruz.
Koronavirüsü geçirdikten sonra da bazı kişilerin vücudu gereğinden fazla cevap veriyor. Bu durum da bağışıklık sisteminin güçsüzlüğü kadar zararlı. Çünkü bu kez de gereksiz aşırı yanıt vücudunuzu harap ediyor. Bunun oluşmasını engellemede, düzenlemede, dengesini sağlamada, sizin vereceğiniz bağışıklık yanıtının dengeli olmasında D vitamini önemli role sahip. Bu mevsimde D vitamini düzeyinize baktırmanıza gerek yok. Ancak alacağınız doz önemli.
Erişkinlerde ve büyük çocuklarda kış döneminde günde 1000 IU (Ünite),hatta 2000 IU almanızın size hiçbir zararı yok, aksine faydası olacaktır. Çocuklarda bir yaşına kadar günde 400 IU, bir yaş üzerinde ise günde 600 IU almasını zaten öneriyoruz. Gerektiği durumlarda bu düzeyi yükseltmek de elinizdedir. Anormal düzeylere çıkmazsanız D vitamininden size bir zarar vermez."
"COVID-19'DAN KORUNMADA ÖNEM TAŞIYOR"
D vitamininin koronavirüsten korumanın yanı sıra kemik sağlığı ve vücudumuzdaki diğer fonksiyonlar için de önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Ünüvar, "D vitamini sizi birçok hastalıktan korur. Önemli bir koruyucu faktördür. Özellikle bu dönemde D vitamini seviyelerini korumak, D vitamini desteği almak COVID-19’dan korunmada önem taşıyor" dedi.
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