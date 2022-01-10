Korona vaka sayısı 10 Ocak verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 63 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı özellikle geçtiğimiz gün 60 binin üzerinde kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bugün yayınlandı.

Türkiye'de

son 24 saatte 384 bin 049 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 040 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

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