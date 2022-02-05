Omicron patlaması! Korona vaka sayısı ALARM veriyor: 111 bin... Korona vaka sayısı 5 Şubat tablosu açıklandı mı?

Korona vaka sayısı 5 Şubat tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dün açıklanan pozitif vaka sayısı ise 111 binin üzerinde kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. OmicronOmicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" açıklamasında bulundu

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 KovidKovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,61 olarak kayıtlara geçti.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. OmicronOmicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.