Korona vaka sayısı 30 Ocak tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dün açıklanan pozitif vaka sayısı ise 83 bin 261 olarak kaydedildi. Öte yandan Bakan Koca'dan vaka sayılarının yükselmesiyle ilgili teskin edici açıklama geldi. İşte güncel korona vaka sayısı 29 Ocak verileri...

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,48, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,37 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 402 bin 431, 2’nci dozda 52 milyon 367 bin 432 ve 3’üncü dozda 24 milyon 855 bin 676 olmak üzere toplam 141 milyon 703 bin 801 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

"VİRÜS ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona vaka sayılarında yaşanan yükselişle ilgili yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.