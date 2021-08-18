Korona tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

DHA

Elazığ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla öldü.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, dün de eşi Avni Yücesoy'dan acı haber geldi.

Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

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