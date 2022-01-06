Korona karantina süresi düştü! Bilim kurulu sonrası yapılan son dakika açıklamayla korona pozitif vakalar sonrası karantina süresinin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte merak edilen detaylar...

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada;

"2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler." dedi.